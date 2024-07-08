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08:26, 8 июля 2024Россия

Российская школа закупит бронежилеты и подсумки для автомата Калашникова

На Ямале школа объявила конкурс на закупку бронежилетов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Ямале школа объявила конкурс на закупку бронежилетов. Об этом сообщает «Север-Пресс».

Помимо этого, планируется закупить подсумки под магазины для автомата Калашникова и пистолета. Речь идет о 15 комплектах снаряжения.

Амуницию образовательное учреждение хочет приобрести для преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины». О результатах аукциона станет известно 10 июля, бронежилеты и подсумки должны поступить в школу до 27 сентября.

Ранее в Карелии участник спецоперации надел на школьника амуницию с нашивкой «груз 200 – мы вместе». Такую нашивку носил, в частности, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

ЖЗЛ
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