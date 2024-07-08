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08:36, 8 июля 2024Экономика

Российские банки резко нарастили продажи просроченных долгов

Debex: объем реализации просроченных банковских долгов достиг 69,7 млрд рублей

По итогам первой половины 2024 года объем реализации просроченных по цессии (переуступки прав) банковских долгов достиг максимального за четыре года показателя (для этого периода) и составил 69,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона Debex.

Достигнутый результат превысил на 44 процента показатель за тот же период 2023 года. При этом рост продаж ускорился во втором квартале 2024-го. В январе-марте объем реализации просроченных по цессии банковских долгов составил 24,95 миллиарда рублей (минус 14 процентов в сравнении с результатом за первые три месяца 2023-го).

Таким образом, во втором квартале показатель достиг уровня в 44,75 миллиарда, увеличившись к уровню первого на 19,8 миллиарда. Рост объемов реализации задолженности подтвердили и в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Там заявили о заинтересованности участников рынка в покупке «новых лотов».

В конце февраля 2024 года газета «Известия» сообщила о предложении Минюста России наказывать за навязчивые звонки или письма со стороны коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей. Максимальный штраф за эти действия захотели установить для юридический лиц — до 2 миллионов рублей. В свою очередь, для физлиц планку предложили установить на уровне от 50 до 500 тысяч, а для должностных — от 100 тысяч до 1 миллиона.

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