В России предложили наказывать навязчивых коллекторов

Минюст: навязчивым коллекторам грозят штрафы до 2 миллионов рублей

В России предложили наказывать за навязчивые звонки или письма со стороны коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей. О подготовленном Министерством юстиции законопроекте сообщает газета «Известия».

Наказывать навязчивых коллекторов предлагают штрафами от 50 до 500 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до миллиона рублей — должностных. Самые большие штрафы грозят юридическим лицам — до 2 миллионов рублей.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — пояснили в Минюсте.

Законопроект подготовлен в рамках нововведений, вступивших в силу с 1 февраля 2024-го, согласно которым коллекторам запрещено применять физическую силу и угрожать ее применением, использовать методы, опасные для здоровья, угрожать порчей имущества, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Звонить должнику можно не чаще двух раз в неделю, а встречаться лично — не чаще раза в неделю. Запрещено общаться с должником ночью — в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 09:00. Однако в законе не отражена степень ответственности для взыскателей, которую и предлагают разграничить в ведомстве.

Ранее в России предложили запретить коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям, тем или иным образом связанным с недружественными странами, собирать долги внутри России. Авторы законопроекта рассматривают его как антисанкционную меру, однако в Минэкономразвития заявили, что вывод средств за пределы страны для нерезидентов из недружественных стран уже регулируют другие указы, а при нарушении взыскателем законодательства его деятельность можно запретить и сейчас.

