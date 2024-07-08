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07:47, 8 июля 2024Бывший СССР

Штурм через балкон занятой ВСУ квартиры российским десантником попал на видео

Десантник ВС РФ штурмовал занятую бойцами ВСУ квартиру в Часов Яре через балкон

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Десантник ВС России решился штурмовать занятую бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартиру в полуразрушенном доме в Часов Яре через балкон. Подвиг российского военнослужащего попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Вленкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как военный аккуратно ступает по бетонным перекрытиям, пытаясь подобраться к окну в квартиру, где расположился противник. Приблизившись достаточно, он открыл огонь, совершив несколько выстрелов внутрь помещения.

Ранее сообщалось, что четыре солдата ВСУ на самодельном плоту из пластиковых бутылок переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ. Переправа была заранее согласована с российскими военнослужащими, украинцы держали связь с россиянами через специального бота в Telegram.

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      Александра Синицына
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