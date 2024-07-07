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22:03, 7 июля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ переплыли Днепр на плоту из бутылок для сдачи в плен и попали на видео

Сальдо: 4 солдата ВСУ на плоту из бутылок переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ

Владимир Сальдо / Telegram

Четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыли Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок, чтобы сдаться в плен ВС России. Украинские солдаты попали на видео, его опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Украинские солдаты все больше понимают, что воевать против России не стоит», — написал Сальдо. Он уточнил, что переправа была заранее согласована с российскими военнослужащими, бойцы ВСУ держали связь с ВС РФ через специального бота в Telegram.

Губернатор Херсонской области назвал этот поступок правильным и добавил, что лучше вернуться в целости домой к своим семьям, чем отдавать жизнь за «марионеточный режим и его заморских хозяев».

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных в глубине обороны противника в Харьковской области.

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      Александра Синицына
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