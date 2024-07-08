Seznam Zprávy: наемник ВСУ, которого судят в Чехии, любил «играть в командира»

Филипп Симан, чешский наемник, незаконно служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), любил «играть в командира», пишет издание Seznam Zprávy со ссылкой на показания в суде.

Обвиняемый в мародерстве и наемничестве 27-летний мужчина, которого судят в Чехии, любил отдавать сослуживцам приказы и часто хвастался украденными золотыми и серебряными вещами, следует из показаний одного из свидетелей, однополчанина Симана Лукаша П.

4 июля Филипп Симан попал под суд в Праге по обвинению в незаконной службе и мародерстве. По словам прокурора Мартина Биле, 27-летний Симан поехал на Украину в качестве наемника без разрешения на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии.

Согласно обвинительному заключению, во время службы он неоднократно присваивал ценности солдат и местных жителей, среди которых были различные драгоценности, золотые и серебряные слитки, планшет и брендовые солнцезащитные очки. За незаконную службу обвиняемого могут приговорить к пяти годам лишения свободы, однако за мародерство ему грозит большой срок.