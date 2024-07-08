Сотрудники Росгвардии задержали пристававшего к несовершеннолетней девочке мигранта

В Подмосковье у реки росгвардейцы задержали мигранта, пристававшего к девочке

В подмосковной Балашихе, у реки Пехорки, сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мигранта из Центральной Азии, который приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, иностранец силой пытался увести девочку в безлюдное место. Это заметил работник частной охранной организации. Он нажал на тревожную кнопку и вызвал наряд росгвардейцев. Спустя несколько минут прибывшие силовики задержали мигранта.

По данным правоохранителей, сейчас задержанный передан полиции. С ним работают следователи.

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