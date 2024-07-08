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13:37, 8 июля 2024Бывший СССР

В Литве назвали сложной задачей для Украины вступление в НАТО

Глава Минобороны Литвы Касчюнас: Украине будет сложно вступить в НАТО
Лауринас Касчюнас

Лауринас Касчюнас. Фото: Lorenz Huter / Globallookpress.com

Украине будет сложно получить приглашение на вступление в НАТО, так как по этому вопросу нет консенсуса. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает агентство BNS.

Он также заявил, что, несмотря на отсутствие консенсуса внутри организации, он не бросает надежд на приглашение Киева.

По его словам, даже если Украину не пригласят в НАТО, альянс должен будет воспользоваться более «сильной лексикой» и прописать в документах предстоящего саммита слова о неизбежности членства страны в организации.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нем будет обсуждаться создание новой структуры помощи Украине.

Ранее чиновник НАТО заявил, что Украине не дадут вступить в блок и стране придется взять ту помощь, которую дадут. По его словам, Киев может рассчитывать только на договоренности о создании новых систем противовоздушной обороны.

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      Илья Таксюр
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