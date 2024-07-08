В России нашли новое захоронение

Археологи обнаружили в Чемальском районе Алтая компактный некрополь из 12 объектов IV века. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».
По информации издания, специалисты нашли захоронение мужчины 0-35 лет с лошадью и инвентарем. На месте его головы был череп барана. Найденный объект относится к дялянской погребальной традиции носителей булан-кобинской культуры.
Характер травм указывает на то, что мужчина участвовал в сражениях. Ученые предположили, что голова барана использовалась как основа для изготовления маски-личины.
Ранее сообщалось, что археологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили изготовленные в Европе вставные зубы на кладбище XVII века. Еще одной интересной находкой на монастырском кладбище стали пластиковые расчески.