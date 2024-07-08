В России отреагировали на визит Орбана в Китай после встречи с Путиным

Депутат Чепа: Орбан хочет убедиться в позиции КНР по конфликту России и Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет убедиться в позиции Китая по конфликту России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на визит политика в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«После назначения [Венгрии на пост страны-председателя Евросоюза] он сверяет часы и хочет лично убедиться в позициях многих влиятельных фигур, которые могут быть гарантами мирных переговоров. Поэтому он выслушал и позицию [президента Украины Владимира] Зеленского, он переговорил с президентом [России Владимиром] Путиным и поехал в Китай. Позиция Европы ему абсолютно понятна, мы слышим, как многие его коллеги относятся к этим встречам. Я думаю, что он поступает мудро», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, Орбану будет достаточно сложно убедить стороны возобновить переговорный процесс.

Учитывая то, что мы видим, какое сопротивление оказывают этим визитам, я думаю, не все так будет гладко, как бы этого хотелось бы. Нелегко это сделать будет. Мы видим, кто сопротивляется на протяжении всех этих лет Алексей Чепа депутат Госдумы

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Виктор Орбан пытается понять суть разногласий в украинском конфликте, что Москва очень ценит.

8 июля венгерский политик прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Он высоко оценил мирные инициативы Пекина. Председатель КНР в свою очередь считает, что сейчас важно не усугублять обстановку на поле боя.

Виктор Орбан также анонсировал, что из Китая он поедет в США. В администрации премьера Венгрии добавили, что он отправится в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку и для своей «миссии мира».

2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским по возможному завершению конфликта. 5 июля он прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров Россия и Украина отказались от инициативы венгерского коллеги прекратить огонь, чтобы начать переговоры. Каждая из сторон заявила, что противник воспользуется паузой в своих интересах и усилит позиции.