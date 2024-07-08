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19:32, 8 июля 2024Моя страна

В россиянах проснулась массовая любовь к путешествиям по стране

Россияне совершили более 56,2 миллиона поездок по стране с января по май 2024-го

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В россиянах проснулась массовая любовь к внутреннему туризму — с января по май 2024 года граждане РФ совершили более 56,2 миллиона поездок по стране, а внутренний турпоток вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании сервисов «СберАналитика» и «Платформа ОФД», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, всего отечественные туристы потратили в 2024 году 660 миллиардов рублей на сферу путешествий — в эту сумму входят билеты, гостиницы, рестораны и прочее. При этом, по информации сервисов, примерно на четверть вырос и средний чек на услуги турагентств — теперь он составляет примерно 63 тысячи рублей.

В то же время средний чек на бронирование гостиниц, отелей и домов отдыха составил 6,1 тысячи рублей, что на 9 процентов выше, чем в прошлом году, а число покупок в поездках выросло на 12 процентов.

Кроме того, выяснилось, что средний возраст туриста в России — 43 года. «Мужчины предпочитают регионы с более суровым климатом — Якутию, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданскую область, а женщины выбирают для путешествий Калининградскую область, Санкт-Петербург и Москву», — уточнили специалисты «СберАналитики».

Ранее в июне главным направлением для экономного отдыха в России эксперты назвали Крым. Согласно данным аналитиков, меньше всего на проживание в июле россияне могут потратить в поселке Николаевка, а второе место в рейтинге занял поселок Черноморское.

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      Марк Успенский
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