В российском городе в новом доме рухнул потолок

В Казани в сданном в 2023 году доме обрушился потолок

В новом доме в Казани обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в лобби второго корпуса жилого комплекса (ЖК) «Яратам». По словам жильцов, плита была слишком большой, и в результате конструкция не выдержала нагрузки. Уточняется, что в лобби, где упал потолок, много времени проводят дети. Однако в момент инцидента внутри никого не было и обошлось без пострадавших.

Жильцы ЖК обратились в прокуратуру с жалобой — не только на рухнувший потолок, но и на парковку в плесени и неработающую вентиляцию. При этом стоимость однокомнатной квартиры там составляет примерно десять миллионов, а корпуса были сданы в 2023 году.

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