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13:42, 8 июля 2024Россия

Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

WarGonzo: ВКС РФ совершили обманный маневр во время ракетных ударов по Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) совершили обманный маневр во время ударов по целям в Киеве. Как сообщает WarGonzo, четыре российских бомбардировщика взлетели в небо, однако не стали запускать ракеты. Украинская сторона сообщила, что утром 8 июля по всей стране было запущено 40 ракет.

ВКС России изменили тактику ударов

Военкоры сообщили, что в ночь на 8 июля четыре бомбардировщика взлетали в небо, однако пуска ракет не произошло — это было обманным маневром. По их данным, ВКС РФ внезапно изменили тактику ударов, и атаковали украинскую столицу не ночью, как в прошлые разы, а днем.

«Причем, по данным из украинского сегмента, три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из района Миллерово в максимальной близости к району специальной военной операции (СВО), чтобы у украинской ПВО было меньше времени, чтобы сориентироваться», — говорится в сообщении.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уточняется, что основной целью ударов стали объекты в Киеве. Взрывы также прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что утром в понедельник ракетным ударом был поврежден склад на заводе «Артем» в Киеве.

На Украине заявляли о сильных взрывах и пожарах в Киеве

Утром 8 июля на территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, в районе станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева прогремел сильный взрыв и начался пожар. Недалеко от станции находится завод, производящий «изделия авиационной техники».

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Информацию о взрыве в Шевченковском районе подтверждал мэр города Виталий Кличко.

«Военная хроника» сообщает, что основной целью ракетного удара по Украине стал Киев. Отмечается, что удары также прогремели и в других регионах. «По предварительным данным, столицу Украины в ближайшее время ожидает три волны крылатых/гиперзвуковых ракет», — говорится в сообщении.

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      Варвара Кошечкина
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