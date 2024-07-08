Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 8 июля 2024Россия

Задолжавший сыну миллион россиянин спрятался от приставов на башенном кране

Задолжавший сыну миллион екатеринбуржец спрятался от приставов на башенном кране

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга, задолжавший один миллион рублей по алиментам своему 15-летнему сыну, спрятался от судебных приставов на башенном кране. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По данным издания, россиянин уверял приставов, что нигде не работает. Однако те установили, что он трудится крановщиком неофициально.

«На него составили административный протокол за невыплату алиментов. Суд вынес решение об административном аресте на 10 суток», — разъяснили в Главном управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Теперь екатеринбуржец четверть своего заработка должен ежемесячно отдавать на содержание несовершеннолетнего ребенка, добавили приставы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд назначил 2,5 года колонии приставу, которая не взыскала долг с любовника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

      Украина обещала миллионы долларов за угон российского бомбардировщика. Как в Киеве хотели завербовать летчика?

      Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В России начали серийно производить гибридные автомобили

      Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

      Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

      Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше