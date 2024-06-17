Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:00, 17 июня 2024Силовые структуры

Судебный пристав стала любовницей россиянина-должника и получила срок

В Приморье суд дал 2,5 года приставу, которая не взыскала долг с любовника

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Ольгинский районный суд Приморского края приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшую начальницу местного отдела судебных приставов, которая не взыскала долг в 48 миллионов рублей со своего любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина признана виновной по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд запретил ей занимать должности на госслужбе сроком на два года после отбытия наказания.

Из материалов дела следует, что начальница состояла в близких отношениях с местным жителем, который с марта 2019 года был в ее подчинении, работая водителем в отделе судебных приставов. Вместе с тем у него была задолженность в 48 миллионов рублей перед бюджетом, а также гражданами и компаниями, образовавшаяся в его фирме. Женщина знала об этом, но не приняла мер по взысканию этого долга.

13 июня сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике экс-начальника уголовного розыска подозревают в укрывательстве друга. Он сфальсифицировал улики по делу о незаконном обороте оружия. Против бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Появились подробности об упавшем в озеро российском гидросамолете

      Мужчина заглянул в телефон возлюбленной и узнал о ней неприятную правду

      Российский боец чудом увернулся от шквала шрапнели FPV-дрона в упор и попал на видео

      Небензя запустил о недопустимости осуждения КНДР в СБ ООН

      Россияне начали активно бронировать отели за рубежом на июль

      В России раскрыли сотни информационных атак Запада на вакцины от коронавируса

      Судебный пристав стала любовницей россиянина-должника и получила срок

      В России шесть человек оказались заблокированы на колесе обозрения после удара молнии

      В Крыму раскритиковали требование вернуть ЗАЭС под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше