Судебный пристав стала любовницей россиянина-должника и получила срок

В Приморье суд дал 2,5 года приставу, которая не взыскала долг с любовника

Ольгинский районный суд Приморского края приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшую начальницу местного отдела судебных приставов, которая не взыскала долг в 48 миллионов рублей со своего любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина признана виновной по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд запретил ей занимать должности на госслужбе сроком на два года после отбытия наказания.

Из материалов дела следует, что начальница состояла в близких отношениях с местным жителем, который с марта 2019 года был в ее подчинении, работая водителем в отделе судебных приставов. Вместе с тем у него была задолженность в 48 миллионов рублей перед бюджетом, а также гражданами и компаниями, образовавшаяся в его фирме. Женщина знала об этом, но не приняла мер по взысканию этого долга.

13 июня сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике экс-начальника уголовного розыска подозревают в укрывательстве друга. Он сфальсифицировал улики по делу о незаконном обороте оружия. Против бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.