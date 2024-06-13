В российском регионе экс-начальника угрозыска заподозрили в укрывательстве друга

В КЧР экс-начальника угрозыска МВД подозревают в укрывательстве друга

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) экс-начальника уголовного розыска подозревают в фальсификации улик по делу о незаконном обороте оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственном комитете (СК) России.

В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Он подозревается в укрывательстве друга. Экс-начальник уголовного розыска МВД находится под стражей.

По данным следствия, в 2022 году фигурант получил информацию о том, что его друг незаконно хранит оружие, и о том, что его разыскивает полиция из-за подозрения о его причастности к хулиганству. Тогда экс-полицейский поручил своему подчиненному оформить документы о якобы добровольной выдаче им оружия для того, чтобы его знакомого не привлекали к уголовной ответственности, а затем он поручил сопроводить его из здания и не отдавать эту информацию разыскивающим оперативникам. В результате этого злоумышленник вышел из здания полиции и скрылся за пределами России. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России удовлетворил требование первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина изменить территориальную подсудность экс-начальнику петербургского главка МВД Сергею Умнову, трем его подчиненным и пяти предпринимателям по делу о взятке.