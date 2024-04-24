Экс-главу петербургского МВД Умнова и трех офицеров решили судить в Москве

Экс-начальника МВД Петербурга и трех его подчиненных решили судить в Москве

Верховный суд России удовлетворил требование первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина изменить территориальную подсудимость экс-начальнику петербургского главка МВД Сергею Умнову, трем его подчиненным и пяти предпринимателям по делу о взятке. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор мотивировал перенос рассмотрения дела о взятках на 65 миллионов рублей из Санкт-Петербурга в Москву тем, что после многих лет работы в руководстве МВД Северной столицы фигуранты обзавелись устойчивыми связями в руководстве различных органов государственной власти, в том числе и судебных. Обвинение опасается, что это может помешать объективному расследованию и справедливому приговору.

Защита настаивала на слушаниях в Октябрьском суде Петербурга, но в итоге дело будет рассматриваться в Хамовническом суде Москвы.

О задержании генерал-лейтенанта Сергея Умнова — помощника главы ведомства Владимира Колокольцева и экс-главы полиции Санкт-Петербурга стало известно в июле 2022 года. Под следствием оказались так же начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева.

Всем им вменяется десять эпизодов получения взяток, а их дача инкриминируется коммерсантам. Общая сумма, которую они перечислили полицейскому фонду, составляет 64,6 миллиона рублей