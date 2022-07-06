В МВД рассказали о задержании помощника главы ведомства

МВД: помощник Колокольцева генерал-лейтенант Умнов задержан по делу о злоупотреблениях

В МВД рассказали о задержании генерал-лейтенанта Сергея Умнова — помощника главы ведомства Владимира Колокольцева и экс-главы полиции Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что Умнова доставили в Москву и поместили в ИВС на Петровке. Сам Умнов сообщил правозащитникам из ОНК, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным он себя не признает.

5 июля сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Его задержали по одному делу с Сергеем Умновым.

Умнов с 2012 по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а потом стал помощником главы МВД Владимира Колокольцева.

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