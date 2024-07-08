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17:33, 8 июля 2024Россия

Москвичи старше 55 лет назвали лучшее место для знакомств

Ракова поздравила 87 московских пар, отметивших золотую годовщину свадьбы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила с Днем семьи, любви и верности 87 пар, участвующих в проекте «Московское долголетие». Все они в 2024 году отмечают золотую годовщину свадьбы. А для некоторых участников проекта центры московского долголетия послужили необычным местом для знакомств.

В центрах московского долголетия собрались пары из разных округов столицы. Они получили подарки и благодарственные письма за личный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей. Раковой назвала такие прочные союзы примером для многих поколений москвичей.

На празднике москвичи рассказали, что залогом крепких отношений для них являются общие увлечения. 76 процентов участников опроса, проведенного к Дню семьи, любви и верности, считают, что проект «Московское долголетие» помогает улучшать отношения в семье. У 16 процентов опрошенных участников проекта стало меньше конфликтов. Более половины респондентов рассказали, что у них появились новые темы для разговоров с близкими. А у 24 процентов опрошенных благодаря «Московскому долголетию» появились общие хобби.

«Приятно осознавать, что "Московское долголетие" не только положительно влияет на здоровье людей старшего возраста, но и укрепляет отношения в семье, — отметила Ракова. — Проект создает общие интересы между представителями разных поколений. В семье появляются новые темы для разговоров, новые поводы для гордости со стороны детей и внуков».

Кроме того, для многих центры московского долголетия оказались лучшим местом для знакомства. За шесть лет участники проекта создали более 30 семейных пар. Женщины могут участвовать в «Московском долголетии» с 55 лет, мужчины — с 60-ти. Записаться можно в любом центре московского долголетия, на портале mos.ru и в центрах «Мои Документы».

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      Инга Разумовская
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