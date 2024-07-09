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03:54, 9 июля 2024Мир

Байден раскрыл стратегию на следующих дебатах с Трампом с помощью четырех слов

Байден заверил спонсоров, что будет кандидатом в президенты
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со спонсорами предвыборной кампании заверил их, что будет кандидатом от демократов, а также раскрыл стратегию на следующих дебатах со своим соперником Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Демократическая партия сказала свое слово. Кандидат от демократов - это я. И я буду кандидатом от партии... Я никуда не уйду. Я в этом до конца. И я одержу победу», — сказал он.

Байден сообщил, что его стратегия на следующих дебатах будет заключаться в четырех словах: «Атаковать, атаковать, атаковать, атаковать».

Ранее американский президент заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих главу государства выйти из гонки. Он назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его и добавил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США. Президент также отметил, что в своей кампании рассчитывает на поддержку «среднестатистического» избирателя.

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      Сергей Грехов
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