Девушка узнала настоящую причину расставания с бойфрендом и пришла в ярость

Девушка, которая в течение нескольких месяцев после расставания с бойфрендом пыталась восстановить отношения, пришла в ярость, узнав настоящую причину разрыва. Ее историю рассказало издание Daily Star.

Девушка объяснила, что отношения с партнером закончились внезапно для нее. «Я блондинка с женственной внешностью, а ему всегда нравились азиатки или девушки-готы. Он говорил, что я его идеал, но в то же время постоянно твердил, что его привлекают темные волосы», — отметила она.

Почти год рассказчица уговаривала бывшего бойфренда вернуться к ней. В итоге она узнала, что парень начал встречаться с другой девушкой, которая была «полностью в его вкусе». Узнав причину, по которой молодой человек отказался возобновлять отношения, она очень разозлилась.

Решив, что парень не хочет быть с ней из-за ее внешности, девушка заявила, что это разрушило ее самооценку. Она отправила ему гневное сообщение, в котором обозвала неприличными словами, после чего заблокировала.

Многие комментаторы поддержали девушку, посоветовав забыть бывшего возлюбленного, дать себе некоторое время на злость и обиду, а после начинать новую жизнь без него. Однако некоторые усомнились в том, что причиной их расставания была ее внешность. «Скорее всего проблемы крылись в самих отношениях, а не в том, что вы блондинка», — написали они.

Ранее стала известна история мужчины, отказавшегося идти на свадьбу лучшей подруги жены. По его словам, именно подруга поддерживала его супругу во время интрижки на стороне несколько лет назад.