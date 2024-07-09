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20:04, 9 июля 2024Силовые структуры

До смерти изнасиловавших товарища россиян задержали

В Салехарде задержали мужчин, отрезавших руку товарищу и изнасиловавших его

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двух жителей Салехарда, прятавшихся от полиции в охотничьем домике в тундре, задержали за жестокую расправу над своим товарищем. Об этом во вторник, 9 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Все началось с распития спиртных напитков в квартире у потерпевшего. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт. Оказавшийся в меньшинстве мужчина вооружился палкой и замахнулся ей на гостей. Те отобрали орудие, избили товарища и отрезали ему руку, которой он на них замахивался. Решив, что этого мало, мужчины до смерти изнасиловали мужчину палкой. Кровопотеря и полученные травмы внутренних органов оказались несовместимыми с жизнью.

Преступники хотели сбежать: они разбили окно одной из машин во дворе и угнали ее. Доехав до тундры, сообщники решили зайти в лес и затаиться в охотничьем домике. Там их и задержали правоохранители.

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      Владимир Седов
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