До смерти изнасиловавших товарища россиян задержали

В Салехарде задержали мужчин, отрезавших руку товарищу и изнасиловавших его

Двух жителей Салехарда, прятавшихся от полиции в охотничьем домике в тундре, задержали за жестокую расправу над своим товарищем. Об этом во вторник, 9 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Все началось с распития спиртных напитков в квартире у потерпевшего. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт. Оказавшийся в меньшинстве мужчина вооружился палкой и замахнулся ей на гостей. Те отобрали орудие, избили товарища и отрезали ему руку, которой он на них замахивался. Решив, что этого мало, мужчины до смерти изнасиловали мужчину палкой. Кровопотеря и полученные травмы внутренних органов оказались несовместимыми с жизнью.

Преступники хотели сбежать: они разбили окно одной из машин во дворе и угнали ее. Доехав до тундры, сообщники решили зайти в лес и затаиться в охотничьем домике. Там их и задержали правоохранители.

