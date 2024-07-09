Французский генерал Делавард: НАТО скоро неминуемо столкнется с трудностями

НАТО скоро неминуемо столкнется с экономическими трудностями, которые повлияют на ее военные возможности и сплоченность. Об этом заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард, пишет РИА Новости.

По его словам, при этом русофобская политика блока не изменится, хотя ее напор неизбежно снизится. «Хорошая новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей», — подчеркнул он.

По мнению Делаварда, поиск компромиссов между членами НАТО станет более сложным.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что блок НАТО представляет собой реальный источник угроз для глобального мира. Он призвал НАТО «избавиться от менталитета холодной войны».