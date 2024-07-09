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04:55, 9 июля 2024Мир

Названо главное препятствие вступления Украины в НАТО

InfoBrics: Украина не вступит в НАТО и ЕС, пока не решит проблему с коррупцией
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: РИА Новости

Украина не сможет вступить в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией, пишет австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.

По его словам, Украина остается одним из самых коррумпированных государств в мире. В большинстве сообщений о фактах взяток упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства.

«Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины», — назвал он главное препятствие для осуществления целей.

По мнению эксперта, Украина сейчас не соответствует даже минимальным стандартам для принятия в состав международных союзов. «Очевидно, что Украина в таком состоянии не может всерьез быть принята в НАТО или ЕС», — подчеркнул он.

Ранее депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции, поскольку Париж столкнется с угрозой для сельского хозяйства.

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      Марина Совина
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