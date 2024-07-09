Парень случайно отправил начальнику интимное фото и попросил показать его жене

Пользователь Reddit рассказал на портале, как случайно отправил своему начальнику интимное фото. По словам парня, после того, как он отослал снимок, он нашел на нем неприличную деталь.

По словам автора поста, он довольно близко общается со своим начальником, а также ходит стричься к его жене, у которой своя парикмахерская. «Однажды после работы я отвез босса в парикмахерскую его жены, чтобы его постригли, и мы все выпили пива в процесса. В какой-то момент его жена спросила, какими средствами для волос я пользуюсь, и так как я не помнил названия, я пообещал позже отправить ей фото», — рассказал молодой человек и добавил, что решил скинуть снимок начальнику, так как у него нет номера телефона его супруги.

Оказавшись дома, парень захотел принять душ и уже разделся, когда вспомнил про обещание отправить снимок своих уходовых средств для волос. Он отметил, что был в нетрезвом состоянии. «Я быстро сделал фото и тут же отправил его боссу. Даже не взглянув на кадр, я написал "Покажи это своей жене"», — добавил рассказчик.

По словам молодого человека, только после этого он заметил, что в угол фотографии попал его обнаженный половой орган. Он понадеялся, что начальник не увидит откровенную деталь, однако босс тут же отправил сообщение, в котором заявил, что заметил ее.

«Тот факт, что я отправил фото со словами "Покажи это своей жене", добил меня. Не знаю, смеялся ли я от того, что это было так смешно, или просто от стыда», — признался автор публикации. По его словам, начальник не стал показывать снимок жене и еще целую неделю не разговаривал с ним. В комментариях он добавил, что объяснил всю ситуацию боссу и извинился перед ним, однако им по-прежнему некомфортно обсуждать произошедшее.

«Никогда не фотографируйте ничего голыми», «Не думаю, что в ближайшем времени тебя ждет повышение», — отреагировали пользователи Reddit. Многие признались, что история сильно их рассмешила.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, что случайно отправил начальнику мем про задницу и удивился его реакции. Автор поста признался, что беспокоился о возможном увольнении из-за неприличного мема.