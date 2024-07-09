В России рассказали о запланированных мерах поддержки студенческих семей

Депутат Бессараб: скоро будет запущена программа поддержки студенческих семей

Новый национальный проект поддержки студенческих семей будет включать в себя специальные условия проживания, создание детских садов в общежитиях и другие меры, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По мнению политика, такие меры поддержки для обеспечения роста рождаемости эффективнее выплат молодым матерям-студенткам.

«Мое мнение в том, что нам нужно просто ежегодно, для всех индексировать маткапиталл, давать возможность получить его в любом возрасте и на любого из детей. Конечно, можно попробовать какие-то меры для стимулирования более раннего рождения детей, но не думаю, что девушки, которым приоритетна карьера, пойдут на рождение ребенка ради 100 тысяч», — заметила политик.

Вместе с тем Бессараб убеждена в необходимости поддерживать студенческие семьи. В частности, речь идет о создании адекватных жилищных условий и возможности продолжать получение образования даже с ребенком.

«В национальном проекте, который скоро будет запущен, как раз есть меры для поддержки таких семей: студенческие общежития для семей с детьми, комнаты матери и ребенка, детские сады в общежитиях. Это та поддержка, которая необходима», — подчеркнула депутат.

8 июля президент России Владимир Путин поручил перечислять семьям с детьми неистраченные остатки материнского капитала в десять тысяч рублей. Политик также допустил, что в дальнейшем сумму могут изменить.