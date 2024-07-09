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14:31, 9 июля 2024Россия

Полыхающую многоэтажку в российском городе сняли на видео

В Ростовской области сняли на видео мощный пожар в многоэтажном доме
СюжетЛесные пожары:

В Ростовской области в одном из многоэтажных домов начался мощный пожар, который очевидцы сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

ЧП произошло в Батайске. На кадрах видна стоящая вдали многоэтажка, крыша которой почти полностью охвачена пламенем. Ветер сносит в сторону поднимающийся от горящего здания столб дыма.

Затем на кадрах, снятых ближе, можно увидеть, что огонь перебрался на верхний этаж, а крыша частично обвалилась.

Отмечается, что жильцов дома эвакуировали. Тушение пожара осложняется сильным ветром и слабым напором воды в городе. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края произошел лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. «Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности», — сообщили в оперштабе.

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      Никита Абрамов
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