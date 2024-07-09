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04:00, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала о необычной реакции отца на ее работу

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Американская порноактриса Хейли Роуз рассказала о необычной реакции отца на ее работу. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

По словам Роуз, длительное время она лгала родителям о своей работе и ее отец беспокоился, предполагая, что девушка могла заниматься чем-то незаконным вроде продажи наркотиков. «Думаю, он испытал облегчение от того, что я на самом деле не была наркобароном», — заявила гостья подкаста.

Бойфренд Роуз Макс Филлз, снимающийся с ней в порновидео, подтвердил ее слова о реакции отца. «Он знал, что я где-то зарабатываю, но не знал, где», — добавил молодой человек.

Ведущая подкаста Холли Рэндалл отметила, что никогда ранее не слышала, чтобы чей-то отец испытал облегчение, узнав о карьере своего ребенка в порно. «Большинство людей думают, что для отца узнать нечто подобное — это худшее, что может с ним произойти», — сказала она.

Ранее известная американская порноактриса Мэдисон Морган рассказала, что выросла в религиозной семье. Девушка указала, что строгое воспитание напрямую повлияло на то, что она в итоге стала вести активную половую жизнь.

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      Олег Давыдов
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