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04:21, 9 июля 2024Россия

Путин повысил должностные оклады госслужащих и дипломатов

Президент Путин повысил должностные оклады госслужащих, в том числе дипломатов

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующий документ, вносящий изменения в указы прошлых лет, опубликован на официальном портале правовой информации.

Надбавка для чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, аналогичная сумма полагается государственному советнику юстиции первого класса. В предыдущей редакции указа ее размер составлял 30 тысяч 167 рублей ежемесячно.

Минимальный оклад атташе и юристов третьего класса увеличился с 8939 до 9809 рублей. Изменения также касаются торговых представителей, сотрудников различных структур и представителей исполнительной власти за границей.

Ранее стало известно, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 15 процентов, до 22 тысяч рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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      Марина Совина
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