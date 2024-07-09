Путин повысил должностные оклады госслужащих и дипломатов

Президент Путин повысил должностные оклады госслужащих, в том числе дипломатов

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующий документ, вносящий изменения в указы прошлых лет, опубликован на официальном портале правовой информации.

Надбавка для чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, аналогичная сумма полагается государственному советнику юстиции первого класса. В предыдущей редакции указа ее размер составлял 30 тысяч 167 рублей ежемесячно.

Минимальный оклад атташе и юристов третьего класса увеличился с 8939 до 9809 рублей. Изменения также касаются торговых представителей, сотрудников различных структур и представителей исполнительной власти за границей.

Ранее стало известно, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 15 процентов, до 22 тысяч рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.