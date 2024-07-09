Россиянам посоветовали отказаться от популярного завтрака

Диетолог Михалева назвала мюсли и хлопья приводящим к набору веса завтраком

Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева посоветовала россиянам отказаться от употребления мюсли и хлопьев. Она объяснила, почему считает этот популярный вариант завтрака вредным, в беседе с «Газетой.Ru».

Михалева назвала мюсли и хлопья не лучшим выбором для утреннего приема пищи, поскольку в них содержится много сахара. В 100 граммах продукта от 320 до 470 килокалорий, что, по словам врача, «сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами». Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни неизбежно приведет к набору веса, подчеркнула диетолог.

Также Михалева назвала мюсли и хлопья вредным продуктом для людей с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поскольку из-за большого количества сахара в составе у них высокий гликемический индекс.

Помимо рафинированных углеводов, в мюсли и хлопьях много жира, потому что в них часто добавляют растительное или пальмовое масло. При этом, отметила врач, витаминов в подобных продуктах крайне мало, поскольку в процессе их обработки большинство ценных веществ разрушается.

Ранее Михалева предупредила об опасности неправильно приготовленного шашлыка. Плохо приготовленное мясо может содержать опасные для здоровья микроорганизмы, а также яйца гельминтов, предупредила врач.

