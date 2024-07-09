Россиянам раскрыли стоимость самого дешевого отдыха за границей

Турэксперт Переина: недельный отдых в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей

Недельный отдых в турецкой Аланье обойдется россиянам в районе 150 тысяч рублей на двоих. Стоимость самого дешевого варианта заграничного тура раскрыла директор компании Top Best Hotels Ксения Переина, ее слова приводит «Ридус».

Как рассказала турэксперт, сейчас два самых популярных зарубежных направления у отечественных путешественников — Турция и Египет. Переина добавила, что бюджетный отдых в обеих странах стоит примерно одинаково, а вот цены на отели класса люкс отличаются.

По ее словам, стоимость размещения в хорошем турецком отеле — от 400 до 500 тысяч рублей на двоих, а в египетском — примерно от 300 тысяч рублей. Собеседница издания отметила, что недорогих туров в Турцию на российском рынке больше, чем в Египет и другие страны.

Ранее генеральный директор «Anex Россия» Эльдар Мусаоглу заявил, что отношение к Египту как к стране только для экономного отдыха меняется. По его словам, там будет расти лакшери-сегмент отелей.