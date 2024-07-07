Россиянам рассказали об изменившейся особенности популярной у туристов страны

«Anex Россия»: видение, что Египет является экономнаправлением, меняется

Отношение к Египту как к стране только для экономного отдыха меняется, заявил генеральный директор «Anex Россия» Эльдар Мусаоглу. Об изменившейся особенности популярной у туристов страны он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Видение, что Египет является экономнаправлением, уже меняется. Я вижу, насколько инфраструктура в Египте меняется. Меняется после того как здесь построили качественные отели высокого уровня. На каждый кошелек туриста из России будет большой рынок, в том числе будет расти лакшери сегмент отелей», — подчеркнул Мусаоглу.

Бюджетные отели в Египте есть по любому карману. Лакшери сегмент добавляется сверху Эльдар Мусаоглу генеральный директор «Anex Россия»

По его словам, Египет реагирует на изменившиеся требования россиян к отдыху. «В последние 20 лет наши граждане начали путешествовать очень много, много чего увидели. У каждого человека меняется видение по поводу комфорта. Когда уже привычный для наших туристов уровень обслуживания есть, они хотят видеть его и в других странах. Туристы за последние 10-20 лет узнали, чего хотят, они требовательны к своему отдыху, ко вниманию в обслуживанию», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Растущий спрос россиян на лакшери-отдых отметил и управляющий директор сети отелей Rixos Египет Эркан Йылдырым. «С основания компании российские туристы были очень лояльны к нам. (...) За эти три года (с возобновления чартеров из России — прим. «Ленты.ру») все больше россиян стало приезжать в наши отели в Египте», — подчеркнул Йылдырым. Учитывая запрос туристов, в стране, например, достраивается отельный комплекс Radamis почти на четыре тысячи номеров.

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