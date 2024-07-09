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13:53, 9 июля 2024Россия

Российские военные нанесли удар по подготовленным к стрельбе по Крыму РСЗО HIMARS

МО РФ: ВС России ударили по РСЗО HIMARS, подготовленным к стрельбе по Крыму
СюжетМинобороны

Фото: Fabian Bimme / Reuters

Российские военные нанесли удар по подготовленным для стрельбы по Крыму реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, вместе с пусковыми установками были уничтожены и обслуживавшие их иностранные специалисты. Кроме того, удар был нанесен и по пункту, где проходило совещание командиров Вооруженных сил Украины.

«Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки (...), а также до 35 обслуживавших их (...) специалистов», — подытожили в Минобороны.

Ранее в Крыму заявили о признании США в ударах по мирным жителям и — одновременно с этим — попытке усиления переговорных позиций в конфликте на Украине.

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      Марк Леонов
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