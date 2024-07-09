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13:05, 9 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра

ВС России уничтожили группу операторов FPV-дронов ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили крупную группу операторов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает ТАСС.

По его словам, в результате общие потери украинских военных составили до 20 бойцов, среди которых операторы и вспомогательный персонал.

Ранее сообщалось, что ВС России раскрыли ночное перемещение трех установок ракетных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых 23 июня ВСУ атаковали Севастополь. После их обнаружения российские военные ударили по технике ракетой из комплекса «Искандер-М».

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      Алевтина Запольская
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