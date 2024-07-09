Российских подростков задержали за избиение мужчины

В Приморье двое подростков избили мужчину, а их подруга снимала на видео

В Приморском крае задержали двоих подростков за избиение мужчины, в отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил в краевой прокуратуре.

6 июля двое несовершеннолетних 2008 года рождения по надуманному поводу напали на прохожего 1971 года рождения. Подруга подростков снимала на видео избиение мужчины, позже в соцсетях появился ролик, на котором видно, как школьник наносит удар мужчине, тот, шатаясь, падает в кусты. Затем уже вдвоем подростки бьют лежащего на земле.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия»). Потерпевший был нетрезв, уточняет РИА Новости. Решается вопрос об избрании меры пресечения подросткам.

Прокуратура начала проверку в отношении должностных лиц из органов профилактики безнадзорности.

4 июля сообщалось, что в Пермском крае девочки-подростки избили девятилетнего мальчика возле торгового центра (ТЦ) в Добрянке.