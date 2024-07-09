Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:05, 9 июля 2024Силовые структуры

Российских подростков задержали за избиение мужчины

В Приморье двое подростков избили мужчину, а их подруга снимала на видео

Фото: Globallookpress.com

В Приморском крае задержали двоих подростков за избиение мужчины, в отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил в краевой прокуратуре.

6 июля двое несовершеннолетних 2008 года рождения по надуманному поводу напали на прохожего 1971 года рождения. Подруга подростков снимала на видео избиение мужчины, позже в соцсетях появился ролик, на котором видно, как школьник наносит удар мужчине, тот, шатаясь, падает в кусты. Затем уже вдвоем подростки бьют лежащего на земле.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия»). Потерпевший был нетрезв, уточняет РИА Новости. Решается вопрос об избрании меры пресечения подросткам.

Прокуратура начала проверку в отношении должностных лиц из органов профилактики безнадзорности.

4 июля сообщалось, что в Пермском крае девочки-подростки избили девятилетнего мальчика возле торгового центра (ТЦ) в Добрянке.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Подарок для продолжения войны». Посол России обвинил США в умалчивании попадания украинской ракеты ПВО в больницу Киева

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

      Трамп назвал эго причиной продолжения Байденом борьбы за переизбрание

      В Петербурге болельщикам запретили развернуть флаг участвующего в СВО подразделения

      Аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу на фоне атак беспилотников

      Сторонник «Азова» получил новый срок за пропаганду терроризма в российской ИК

      Российские военные улучшили положение на купянском направлении

      На Западе заявили о провале саммита НАТО еще до его начала

      На Западе оценили способность ЕС добиться автономии от США

      В России выросла популярность одного вида кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше