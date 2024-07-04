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15:11, 4 июля 2024Россия

В России девочки-подростки избили девятилетнего мальчика у ТЦ и попали на видео

В Пермском крае девочки-подростки избили девятилетнего мальчика

В Пермском крае девочки-подростки избили девятилетнего мальчика возле торгового центра (ТЦ) в Добрянке. Видео конфликта опубликовал Ural Mash в Telegram.

На записи видно сидящего на бордюре мальчика, которого одна из девочек удерживает за руки, а вторая бьет по лицу. На последующих кадрах видно, что ребенка отпустили, однако ему продолжили наносить удары.

По информации издания, пострадавший приехал в Добрянку к бабушке из Норильска и, встретившись с друзьями, ушел кататься на велосипеде. Когда они заехали во двор ТЦ, это не понравилось находившимся там 12-летним девочкам. Подростки утверждают, что сделали детям замечание, однако мальчик и его знакомые ответили оскорблениями.

Как пишет канал, на девочек и их родителей составили административные протоколы. Помимо этого, подростков поставят на учет в органах по делам несовершеннолетних.

Ранее в деревне Чердынь Красноярского края подростки избили ребенка и сняли это на видео. На кадрах видно, как один из агрессоров пытается задушить мальчика, бьет кулаком по спине, а также наносит удар коленом в глаз.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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