Российский фермер показал редких кудрявых свиней

Красноярский фермер показал редких венгерских кудрявых свиней

Фермер из Красноярского края Дмитрий Куцко показал необычную породу животных. У 60-летнего россиянина живут венгерские кудрявые свиньи, сообщает NGS24.ru.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад в одном из хозяйств он впервые увидел этих животных. Порода Куцко сразу заинтересовала, и вскоре у него на ферме появилось две свиньи.

«У меня терпения ждать уже не было. Я пересмотрел все видеоролики, познакомился со всеми, кто когда-то держал их, — информации нигде не было. Но все же купили свиноматку за 50 тысяч и хряка за 15 тысяч рублей. В феврале 2015 года у меня появились первые поросята», — рассказал он.

Позже мужчина получил грант и привез еще 69 поросят их Венгрии. Мужчина огородил электроизгородью 70 гектаров леса, что позволяет спокойно гулять свиньям, где им захочется