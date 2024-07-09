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16:11, 9 июля 2024Моя страна

Российский фермер показал редких кудрявых свиней

Красноярский фермер показал редких венгерских кудрявых свиней

Кадр: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Фермер из Красноярского края Дмитрий Куцко показал необычную породу животных. У 60-летнего россиянина живут венгерские кудрявые свиньи, сообщает NGS24.ru.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад в одном из хозяйств он впервые увидел этих животных. Порода Куцко сразу заинтересовала, и вскоре у него на ферме появилось две свиньи.

«У меня терпения ждать уже не было. Я пересмотрел все видеоролики, познакомился со всеми, кто когда-то держал их, — информации нигде не было. Но все же купили свиноматку за 50 тысяч и хряка за 15 тысяч рублей. В феврале 2015 года у меня появились первые поросята», — рассказал он.

Позже мужчина получил грант и привез еще 69 поросят их Венгрии. Мужчина огородил электроизгородью 70 гектаров леса, что позволяет спокойно гулять свиньям, где им захочется

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      Варвара Кошечкина
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