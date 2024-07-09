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06:52, 9 июля 2024Мир

В США раскрыли детали проекта декларации саммита НАТО в Вашингтоне

CNN: на саммите НАТО в Вашингтоне включение Украины в НАТО назовут необратимым

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В декларации саммита, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, назовут включение Украины в НАТО необратимым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По данным журналистов, проект декларации еще может измениться до принятия финального варианта.

«Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимый" — прим. "Ленты.ру") в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», — раскрыл неназванный американский чиновник.

Он добавил, что окончательный вариант документа по итогам саммита Североатлантического альянса будет содержать данную формулировку.

Ранее генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что решение об укреплении поддержки Украины, которое будет принято на саммите НАТО, не сделает Североатлантический альянс частью конфликта.

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      Марина Совина
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