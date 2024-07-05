Столтенберг оценил вероятность НАТО стать частью конфликта на Украине

Столтенберг: решения саммита НАТО не сделают альянс частью конфликта на Украине

Решение об укреплении поддержки Украины, которое будет принято на саммите НАТО, не сделает Североатлантический альянс частью конфликта. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Предстоящее решение на саммите НАТО по передаче координации всех военных поставок Украине не сделает альянс стороной конфликта, а укрепит самооборону страны», — отметил генсек.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее Столтенберг заявил, что страны военного блока на предстоящем июльском саммите в США согласуют существенный пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что одной из повесток будет усиление сил противовоздушной обороны самого альянса за счет базирующейся в Польше наземной системы AEGIS Ashore.