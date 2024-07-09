Шебекино в шестой раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: Шебекино в шестой раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области в шестой раз подвергся обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, в шести многоквартирных домах выбило остекление, повреждения получили два социальных объекта и коммерческий объект торговли. Повреждены также линия газоснабжения и четыре автомобиля.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. В жилых районах города наблюдалось большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия.