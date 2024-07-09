Швейцария ввела санкции против ряда российских СМИ

Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российских СМИ

Власти Швейцарии ввели санкции против нескольких российских СМИ. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и науки [Швейцарии] ввело запрет на рекламу в отношении Voice of Europe, РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"», — говорится в заявлении. Как уточнили в правительстве, причиной такого решения в отношении ряда СМИ стали «продолжающиеся кампании пропаганды и дезинформации со стороны России».

При этом отмечается, что на эти медиа не распространяется запрет на вещание на территории Швейцарии.

Также в санкционный список попали компании, работающие в российском оборонном секторе, и юридические лица, которые активно участвуют в обходе санкций. Ограничения вступят в силу с 9 июля.

Ранее стало известно, что в странах Евросоюза начали блокировать сайты российских изданий. Ограничения коснулись РИА Новости и «Известий».