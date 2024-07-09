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14:02, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Швейцария ввела санкции против ряда российских СМИ

Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российских СМИ

Фото: Pius Koller / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Власти Швейцарии ввели санкции против нескольких российских СМИ. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и науки [Швейцарии] ввело запрет на рекламу в отношении Voice of Europe, РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"», — говорится в заявлении. Как уточнили в правительстве, причиной такого решения в отношении ряда СМИ стали «продолжающиеся кампании пропаганды и дезинформации со стороны России».

При этом отмечается, что на эти медиа не распространяется запрет на вещание на территории Швейцарии.

Также в санкционный список попали компании, работающие в российском оборонном секторе, и юридические лица, которые активно участвуют в обходе санкций. Ограничения вступят в силу с 9 июля.

Ранее стало известно, что в странах Евросоюза начали блокировать сайты российских изданий. Ограничения коснулись РИА Новости и «Известий».

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      Евгения Наумова
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