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14:35, 9 июля 2024Наука и техника

Курение ухудшило когнитивные способности у пожилых людей

Nature Communications: курение ухудшило когнитивные способности у пожилых людей

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Ученые Лондонского университета обнаружили, что курение является ключевым фактором образа жизни, связанным с ухудшением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 32 000 взрослых из 14 европейских стран в течение 10 лет. Было изучено, как различные аспекты образа жизни, включая курение, физическую активность, употребление алкоголя и социальные контакты, влияют на темпы снижения когнитивных способностей. Когнитивная функция оценивалась с помощью тестов на память и беглость речи.

Участников разделили на группы по образу жизни: курящие или некурящие, занимающиеся физической активностью не реже одного раза в неделю, имеющие регулярные социальные контакты и умеренно употребляющие алкоголь. Результаты показали, что когнитивный спад был значительно быстрее у курящих участников.

Когнитивные баллы у курящих снизились на 85 процентов больше за 10 лет по сравнению с некурящими. Однако курильщики, ведущие здоровый образ жизни в других аспектах, имели темпы снижения когнитивных способностей, схожие с некурящими.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не может однозначно установить причинно-следственную связь, но предполагает, что курение играет важную роль в скорости когнитивного старения.

Тем, кто не может бросить курить, рекомендуются другие здоровые привычки, такие как регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и социальная активность, чтобы компенсировать негативные когнитивные эффекты курения.

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      Александр Еникеев
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