Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 9 июля 2024Наука и техника

Объяснен таинственный остаток взорвавшейся звезды

The Astrophysical Journal: воссоздана структура остатка сверхновой (SNR) 1181

Фото: Neven Krcmarek / Unsplash

Ученые Токийского университета объяснили поведение таинственного остатка редкого типа сверхновой, наблюдаемой в 1181 году в Японии и других странах Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

С помощью компьютерного моделирования и анализа исторических записей ученые воссоздали структуру остатка (SNR) 1181, который возник при столкновении двух белых карликов. Это создало редкий тип сверхновой, называемый сверхновой типа Iax, которая оставила после себя одного яркого и быстро вращающегося белого карлика.

На пике яркости взрыв сверхновой был сопоставим с яркостью Сатурна. Звезда оставалась видимой невооруженным глазом около 180 дней, пока постепенно не потускнела.

Основная проблема заключалась в том, что при слиянии двух белых карликов обычно происходит взрыв, который не оставляет остатка. В редких случаях может возникать вращающийся белый карлик, и теоретические модели показывают, что сразу после своего образования такой объект должен начать испускать звездный ветер. Однако по расчетам, такой ветер у (SNR) 1181 возник лишь недавно, в течение последних 20-30 лет.

Команда предположила, что часть вещества, выброшенного взрывом, упала обратно на его поверхность, увеличив плотность и температуру сверх порогового значения для возобновления горения, что породило звездный ветер. Для проверки своей модели ученые планируют дальнейшие наблюдения с использованием радиотелескопа Very Large Array (VLA) и 8,2-метрового телескопа Subaru.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Белгород. В городе на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов, погиб местный житель

      Путин повысил должностные оклады госслужащих и дипломатов

      В США рассказали о замалчивании фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве

      Порноактриса рассказала о необычной реакции отца на ее работу

      Байден раскрыл стратегию на следующих дебатах с Трампом с помощью четырех слов

      Пара занялась сексом на людях около университета и сумела сбежать от полиции

      Байден пообещал укрепить украинскую ПВО

      В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков дронов

      Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму

      Гладков посоветовал отправить детей в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше