В Петербурге болельщикам запретили развернуть флаг участвующего в СВО подразделения

В Петербурге болельщикам не дали развернуть флаг «Эспаньолы» на матче по футболу

В Петербурге болельщикам не дали развернуть флаг участвующего в специальной военной операции (СВО) добровольческого подразделения «Эспаньолы» на матче по пляжному футболу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

На кадрах женщина, которую канал называет представителем Российского футбольного союза, запрещает группе мужчин вывешивать на трибуне флаг подразделения. По ее словам, символика «Эспаньолы» не была согласована организаторами.

Во время беседы с болельщиками россиянка объяснила решение тем, что «Эспаньола» якобы поддерживает неназванную нацистскую организацию. «Пусть [те, кто запрещают вывешивать флаг] придут и скажут нам на камеру, что люди, которые воюют на СВО, поддерживают нацизм», — ответил автор ролика. После этого его собеседница предложила ему покинуть стадион.

Ранее в Хабаровском крае прошел четвертый Межрегиональный «Кубок Защитников Отечества», в котором приняли участие ветераны СВО. Бойцы соревновались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.