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21:59, 9 июля 2024Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о химикатах в воздухе после удара по промышленному объекту

В Полтавской области предупредили о выбросе химикатов в воздух
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Khmelnytskyi region administration / Reuters

В Полтавской области Украины предупредили о выбросе большого количества химикатов в воздух после удара по промышленному объекту. Об этом сообщает издание «Страна».

На опубликованных кадрах виден сильный дым от пожара. Жителей призвали держать окна закрытыми.

Ранее во вторник, 9 июля, стало известно, что в украинском регионе в ходе ракетной атаки был поврежден промышленный объект. Какой именно объект получил повреждения, не уточнялось. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин отметил, что пострадавших нет.

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      Марина Совина
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