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19:49, 9 июля 2024Бывший СССР

В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

В Полтавской области Украины прозвучали взрывы, сработала система ПВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Полтавской области на Украине прозвучали взрывы, в этот момент в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«В Полтавской области звучат взрывы — ПВО работает», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:41 по московскому времени.

Впоследствии стало известно, что в регионе в ходе ракетной атаки был поврежден промышленный объект. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщал о взрывах. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

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      Александр Курбатов
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