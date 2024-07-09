В Полтавской области Украины прозвучали взрывы, сработала система ПВО

В Полтавской области на Украине прозвучали взрывы, в этот момент в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«В Полтавской области звучат взрывы — ПВО работает», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:41 по московскому времени.

Впоследствии стало известно, что в регионе в ходе ракетной атаки был поврежден промышленный объект. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщал о взрывах. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.