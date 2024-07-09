Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:18, 10 июля 2024Интернет и СМИ

В США отчитались о ликвидации пророссийской фермы ботов

Минюст: в США ликвидирована ферма ботов, продвигавшая контент в поддержку России

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Минюст США на своем сайте отчитался о ликвидации фермы ботов, которая, как считает американская сторона, продвигала контент в поддержку России.

Как поведало ведомство, в общей сложности в данной схеме было задействовано два доменных имени и 968 фиктивных учетных записей в социальных сетях, часть из которых имитировала реальных пользователей из США. Для этого использовались элементы искусственного интеллекта.

Как сообщил американский Минюст, в операции по ликвидации ботов участвовали также правоохранительные органы Канады и Нидерландов.

Ранее 9 июля стало известно, что американская разведка считает, что Россия пытается влиять на президентские выборы. Там считают, что Москва «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого пытается очернить Россия, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У замороженных российских активов нашелся защитник. Почему Саудовская Аравия выступила против конфискации?

      Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

      В России предложили выплачивать стипендию вступившим в брак студентам

      Российские штурмовики четыре дня удерживали важные рубежи

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков обвинили в фиктивном трудоустройстве

      В российском городе прозвучали громкие взрывы и стрельба

      Литва назвала причину усиления присутствия НАТО в Прибалтике

      В США отчитались о ликвидации пророссийской фермы ботов

      В Киеве обеспокоились из-за «беспроигрышного» хода Путина

      Байден обвинил Россию в намерении уничтожить культуру Урана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше