В США отчитались о ликвидации пророссийской фермы ботов

Минюст: в США ликвидирована ферма ботов, продвигавшая контент в поддержку России

Минюст США на своем сайте отчитался о ликвидации фермы ботов, которая, как считает американская сторона, продвигала контент в поддержку России.

Как поведало ведомство, в общей сложности в данной схеме было задействовано два доменных имени и 968 фиктивных учетных записей в социальных сетях, часть из которых имитировала реальных пользователей из США. Для этого использовались элементы искусственного интеллекта.

Как сообщил американский Минюст, в операции по ликвидации ботов участвовали также правоохранительные органы Канады и Нидерландов.

Ранее 9 июля стало известно, что американская разведка считает, что Россия пытается влиять на президентские выборы. Там считают, что Москва «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого пытается очернить Россия, не уточняется.