В США оценили возможность гражданской войны на фоне разрыва между народом и элитами

Блогер Хинкл: не удивлюсь гражданской войны в США

Американский блогер Джексон Хинкл в комментарии РИА Новости допустил гражданскую войну в США в будущем. По его словам, в стране есть разрыв между простым народом и правящими элитами.

« [Элит] интересуют лишь отношения с Уолл-Стрит, корпорациями и военно-промышленным комплексом. Естественно, в такой ситуации им выгодно раздувать вооруженные конфликты в различных точках земного шара... Тем не менее, я желаю своей стране только мира, и надеюсь, что нам удастся избежать открытого внутреннего конфликта», — сказал он.

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах, говорит о «предчувствии гражданской войны». Политик объяснил такую ситуацию тем, что у жителей США возникают мрачные параллели с сегодняшним днем. На это в том числе указывает фильм Civil War, вышедший в 2024 году, сказал зампред Совбеза, добавив, что возникают и другие «крайне неприятные ассоциации». О каких конкретно ассоциациях речь, он не уточнил.