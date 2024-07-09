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16:46, 9 июля 2024Мир

В США заявили о необходимости для Европы самостоятельно разобраться с Украиной

Экс-шеф Пентагона Колби: Европе придется самостоятельно разбираться с Украиной

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европе придется самостоятельно разбираться с конфликтом на Украине, а также его последствиями, в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший глава Пентагона Элдридж Колби, его слова передает The Daily Telegraph.

«Главным вопросом на повестке дня для европейских стран должно быть следующее: сможете ли вы взять на себя основную ответственность за обеспечение обороны НАТО в Европе? (...) Новому британскому премьер-министру Киру Стармеру необходимо принять тот факт, что украинский конфликт является проблемой Европы, а не США», — заявил экс-шеф Пентагона.

Как отмечает издание, слова Колби имеют вес, так как он был одним ключевых лиц, с которым вела переговоры победившая на выборах в Великобритании Лейбористская партия на случай переизбрания Трампа президентом.

2 мая Элдридж Колби обвинил Дэвида Кэмерона, занимавшего пост министра иностранных дел Великобритании, в морализаторстве и поучениях в адрес политиков США. Он также резко выразился о визите главы МИД Соединенного Королевства в Вашингтон ради продвижения нового пакета помощи Украине, назвав этот шаг «поразительным вмешательством в американскую систему».

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      Дарья Устьянцева
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