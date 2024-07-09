В плане США по смене власти в Грузии есть «сакральная жертва», которой являются участники протестов. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.
«Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется», — заявили в СВР.
Речь идет о событиях на Майдане в Киеве в 2014 году, где на «алтарь демократии» были положены сотни человек, отметили в ведомстве.