В СВР заявили о «сакральной жертве» в плане США по Грузии

СВР: в плане США по смене власти в Грузии есть «сакральная жертва»

В плане США по смене власти в Грузии есть «сакральная жертва», которой являются участники протестов. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется», — заявили в СВР.

Речь идет о событиях на Майдане в Киеве в 2014 году, где на «алтарь демократии» были положены сотни человек, отметили в ведомстве.