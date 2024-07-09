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10:45, 9 июля 2024Бывший СССР

В СВР заявили о «сакральной жертве» в плане США по Грузии

СВР: в плане США по смене власти в Грузии есть «сакральная жертва»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В плане США по смене власти в Грузии есть «сакральная жертва», которой являются участники протестов. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется», — заявили в СВР.

Речь идет о событиях на Майдане в Киеве в 2014 году, где на «алтарь демократии» были положены сотни человек, отметили в ведомстве.

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      Кристина Есикова
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